Estudantes das comunidades do Careiro da Várzea recebem kits de merenda escolar após desabamento de pontes na BR-319

Cerca de 320 estudantes começaram a receber, nesta quarta-feira (19/10), os kits de merenda escolar do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Educação e Desporto (Seduc). As entregas foram realizadas na Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, afetada com o desabamento das duas pontes na BR-319, entre os rios Curuçá e Autaz Mirim.

De acordo com a pedagoga da escola, Lidiane Freitas, os alunos que moram nas comunidades afetadas pelo desabamento vão receber os kits do programa “Merenda em Casa”, em suas residências. Os moradores das proximidades foram buscar os kits na unidade escolar.

“Esses alimentos eles chegam da Secretaria de Educação, alguns já estavam no depósito da escola, e por motivo da queda das duas pontes nós fizemos os kits para entregar aos alunos. Todos vão receber. Hoje, nós também estamos fazendo a entrega para as comunidades adjacentes”, explicou.

Gelsa Nascimento, 53, moradora da Comunidade Sagrado Coração, município de Careiro da Várzea, mãe de dois alunos, ressalta que a distribuição é uma forma de amenizar os impactos do desabamento.

“Devido à tragédia que aconteceu nas duas pontes ficou muito difícil o acesso de veículos. E tudo ficou muito caro também, além das passagens e alimentação. Eu creio que não vai suprir somente a minha casa, mas também as famílias que são mais carentes. Muitas vezes os alunos chegam na escola sem tomar café, e merendam aqui. Então, esse kit vai ser bom para todos”, disse.

As entregas aconteceram no mesmo modelo adotado pelo Governo durante a pandemia de Covid-19. Para dar total transparência ao processo, o Governo do Amazonas convidou o Ministério Público do Estado (MPE-AM) para acompanhar.

Aula remota

As atividades pedagógicas da unidade estão ocorrendo de forma remota, orientadas e monitoradas pelo corpo docente, por meio de aplicativos de mensagens e grupos montados com pais e alunos para a manutenção do calendário escolar, sem prejuízos para os estudantes.