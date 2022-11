Estudantes da rede estadual participam de caminhada de conscientização e combate ao racismo

Estudantes, educadores e comunidade escolar participaram, na sexta-feira (18/11), da 13ª edição da caminhada de conscientização promovida pela Associação de Capoeira Arte Revelação (Acar), que neste ano tem como tema “Não ao racismo estrutural”. A caminhada é realizada no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, e tem por objetivo promover o combate à desigualdade racial e visibilizar a cultura negra.

O evento contou com o apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Os estudantes da rede produziram cartazes e faixas para a caminhada.

A aluna da 1ª série do Ensino Médio, da Escola Estadual Waldemiro Peres Lustoza, Isabelly Cristina, de 15 anos, descreve a importância de participar do ato.

“O Dia da Consciência Negra está chegando e é muito importante relembrar a luta dos nossos antepassados negros que lutaram pela igualdade do Brasil. E essa caminhada aqui eu acho que é importante para a conscientização sobre racismo, um tema que é muito sério e que precisa ser levado para as escolas porque tira a vida de muita gente”, refletiu a estudante.

A iniciativa acontece há 13 anos e busca sensibilizar os jovens e adultos no combate ao racismo estrutural, que, segundo o presidente da Acar, Ney Valente, é aquele que está enraizado em meio a sociedade.

“A finalidade disso é combater o racismo dentro das escolas, né? E a escola é a nossa comunidade, com isso os alunos vêm crescendo durante esses 13 anos em combate ao racismo. Aqui no bairro (Compensa) nós já tivemos uma diminuição muito grande. Mesmo com dois anos sem caminhada, devido à pandemia, nesse ano ela volta com força total com o tema racismo estrutural. Esse racismo que é impregnado e que faz as pessoas terem preconceito sem querer”, explica Ney.

O representante da Gerência de Diversidade (Gaeed), da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Ciro Dantas, reafirma a participação das escolas públicas na iniciativa.

“Estamos reunidos aqui com escolas estaduais, municipais, movimentos sociais para fazer uma caminhada dizendo não ao racismo estrutural, trabalhando essa temática em escolas da rede, essa é a nossa pretensão”, diz.

A caminhada teve início às 15h30 no Centro Desportivo da Compensa (CDC) e seguiu pelas principais avenidas da Compensa até em frente ao Centro de Artes Irmã Yolanda Setúbal.

