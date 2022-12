Estudantes da rede estadual participam da Semana Global de Empreendedorismo

Cerca de 350 estudantes de oito escolas estaduais de Manaus, participaram, hoje (30/11), da “Semana Global do Empreendedorismo”, evento realizado em 190 países, que tem como objetivo estimular, capacitar e oportunizar o ingresso ou aperfeiçoamento da atividade empreendedora. Os participantes integram o projeto Educação Empreendedora do programa Educa+Amazonas, lançado em julho de 2021, pelo Governo do Estado.

Durante o evento, os estudantes puderam acompanhar palestras voltadas para o empreendedorismo e a educação. Entre as quais, uma com o tema “Importância da Educação Empreendedora para o Novo Plano Curricular das escolas de Nível Médio”, ministrada pelo professor da Secretaria de Educação, Ricardo Dutra.

“Aquela escola tradicional que é contestada até pelo próprio aluno, ela tá começando a mudar e aí o empreendedorismo é uma dessas ações, que tem início com o Novo Ensino Médio (NEM), que estrategicamente traz o contexto do empreendedorismo para uma profissionalização dos nossos jovens”, explicou o professor.

O estudante José Fernando Mestâncio, da 2ª série do Ensino Médio, da Escola Estadual Ondina de Paula, na zona sul de Manaus, já participa do projeto Educação Empreendedora e conta como a iniciativa tem ampliado a sua visão quanto ao campo profissional.

“Desde quando entrei no projeto, tudo que venho aprendendo é que precisa ter foco e determinação, e, hoje, neste evento, eu quero aprender bastante coisa para poder absorver mais para o meu conhecimento”, disse o estudante.

Parceria

O Educação Empreendedora é um projeto desenhado para alunos do Ensino Médio, em alinhamento aos pressupostos do Novo Ensino Médio e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), tem rendido bons frutos para a educação e o empreendedorismo do Amazonas, como explica o Analista de Negócios do Sebrae, Ricardo Sampaio.

“A parceria com a Secretaria de Educação, veio bem a calhar, no sentido de nós alcançarmos os jovens. Com o projeto, eles passaram por um programa de qualificação básica e agora estamos dando continuidade a isso e o evento de hoje, vai orientá-los a desenvolver o seu empreendimento de forma prática e efetiva”, finalizou Ricardo Sampaio.

FOTOS: Eduardo Cavalcante/Seduc