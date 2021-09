Estudantes da escola Rosa de Sarom podem ser atropelados por falta de visibilidade na saída da escola

Acidentes podem acontecer e por isso, precisamos nos prevenir, pensando nisso, nossa reportagem veio até a Escola Municipal Rosa de Sarom para registrar no local, o risco que pais e estudantes estão correndo, por conta do estacionamento de carretas de madeiras estacionadas, na via pública próximo da escola. As carretas estão em local inadequado por estarem “presas” com pelo IBAMA, E POLICIA AMBIENTAL com carga ilegal.

Acontece que, onde as mesma estão estacionadas sob custódia oferecem um risco muito alto aos estudantes que frequentam a escola municipal e uma creche privada.

