Estudantes brigam e Viralizou mais um vídeo no AM

Duas alunas de uma escola localizada no município de Manacapuru, no interior do Amazonas, brigaram na manhã desta terça-feira (2).

No vídeo que viralizou nas redes sociais, mostra uma das meninas já puxando o cabelo da rival e jogando ela no chão com violência aplicado diversos socos na outra. A outra jovem então, sacou uma faca e tentava a todo custo, furar a menina.

Algumas pessoas ao perceber a faca, tentam separa a briga e tomar a arma da mão da garota, antes que algo pior acontecesse.

Vejam toda a cena: