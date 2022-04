Estudante da rede estadual se destaca e lidera o ranking nacional do lançamento de Dardo no Sub 16 Feminino

O título foi dado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt)

A estudante Maria Paula, do Ceti Elisa Bessa Freire, zona leste, foi destaque ao conquistar o topo no Ranking Nacional do Lançamento de Dardo no SUB 16 Feminino. Agora, a adolescente é a número um do país na sua categoria, de acordo com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). A atleta conquistou o título com a marca de 29,77 metros, alcançada durante o Torneio Geraldo Teixeira, realizado na Fundação Vila Olímpica, no dia 16 de março deste ano.

A preparação acontece desde o final de 2019, através do projeto de atletismo da escola que visa incentivar os alunos a praticarem esportes. O professor e treinador João Monteiro foi o responsável pelo treinamento de Maria. O espaço escolhido para a prática e treinamento foi a Fundação Vila Olímpica, que é praça esportiva da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), do Governo do Amazonas.

De acordo com o professor, a conquista da atleta foi muito importante pelo reconhecimento, destaque e visibilidade em cenário nacional de uma escola do Amazonas.

A paixão pelo esporte sempre existiu, ao ter conhecimento sobre o projeto do atletismo a estudante viu a oportunidade de se encaixar em algo que gostava. Maria ressalta que a dedicação e a força de vontade foram os principais aliados para a conquista. “Eu errava muito e quando eu errava eu tentava de novo. Agora é só me esforçar para chegar até onde eu realmente quero”, enfatiza.

A gestora da unidade de ensino, Maria do Carmo, afirma que Maria é uma aluna exemplar, e que sempre se dedica em tudo que faz, desde as notas na escola até a dedicação à modalidade. “Eu carrego a sensação de orgulho, mas, acima de tudo, dever cumprido, porque nós podemos ver nossos atletas como campeões. E a vitória dos meninos é nossa vitória. Então com certeza eu me vejo com o dever cumprido”, frisa.

Outras premiações – A escola já teve outros atletas que tiveram destaques no esporte, principalmente, na modalidade de badminton, no xadrez, lançamento de dardos e de disco, de martelo e corrida. A escola já teve reconhecimento nos Jogos Escolares Brasileiros – JEB´s, que aconteceram no Rio de Janeiro, em 2021.

