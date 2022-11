Estudante da rede estadual conquista medalha de bronze pelo Karatê nos JEBs 2022

No segundo dia de participação do Amazonas nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2022, a estudante-atleta Laura Calado, de 14 anos, conquistou medalha de bronze na Série Ouro do Karatê. Ela é aluna da Escola Estadual (EE) Adalberto Valle, na zona sul de Manaus, e conquistou a vaga após ser premiada nos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs).

Laura foi ao Rio de Janeiro com a comitiva do Amazonas, que levou estudantes das redes públicas municipal, estadual e federal, além de estudantes da rede privada de ensino. Ela era a única representante do estado no karatê.

A estudante já tem experiência em competições nacionais, mas participa pela primeira vez dos JEBs. “Já venho conquistando medalhas em campeonatos pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK), mas estou estreando nos Jogos Escolares Brasileiros. Eu me sinto muito feliz em representar o Amazonas, minha escola, isso é muito importante pra mim”, declarou Laura, agradecendo o apoio de todos os envolvidos nessa conquista.

Os JEBs são uma competição da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), representada na delegação pela Federação Amazonense de Desporto Escolar (FADE). Os alunos da Secretaria de Estado de Educação e Desporto estão participando da competição, que acontece até 14 de novembro.

FOTOS: Euzivaldo Queiroz/Seduc-AM