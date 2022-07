Estoque de sangue no Amazonas cai 50% na última semana de julho

Hemoam está convocando pessoas saudáveis para realizarem doação e regularizar estoque

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) registrou queda de 50% no estoque de sangue, nesta última semana de julho. O mês começou com uma média de mil bolsas em estoque e, agora, chega na casa de quinhentas bolsas disponíveis para distribuição.

O Hemoam é o único hemocentro do estado responsável pela coleta, processamento e distribuição de sangue para 39 unidades hospitalares da capital e 45 cidades do interior. O abastecimento crítico é uma ameaça ao atendimento de transfusão na rede pública e privada de saúde, principalmente dos tipos O+ e O-, os mais necessários em todo o estado do Amazonas.

Para reverter essa situação, o hemocentro convoca doadores O+, O- e de tipagens negativas para realizarem doação. A média de comparecimento atual está em 140 doadores por dia. Para o estoque regularizar são necessárias de 220 a 250 doações por dia.

O esvaziamento do estoque está atribuído ao novo aumento de casos de Covid-19 e demais síndromes respiratórias. Quem testou positivo para Covid, mesmo que leve ou assintomático, só pode doar depois de dez dias, desde que não esteja com nenhum sintoma. Quem teve contato com pessoas que testaram positivo devem esperar sete dias, contados a partir do último dia desse contato. Quem teve gripe fica sem poder doar por sete dias.

Requisitos

Para se tornar um doador basta estar com boa saúde, ter entre 18 a 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Também é importante estar bem alimentado e munido de documento de identidade oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho).

Caso tenha entre 16 e 17 anos pode doar somente acompanhado do responsável ou representante legal. O ponto de coleta é a sede do Hemoam, localizada na avenda Constantino Nery, 4397, bairro Chapada, de segunda a sábado das 7h às 18h.

Informações

Para saber se você está apto a doar sangue ou se está dentro dos critérios para ser um doador, o Hemoam disponibiliza os canais de atendimento para informação.

É possível tirar dúvidas pelos telefones 3655-0166 ou 3655-0271; ou pelo WhatsApp 98431-9920. As redes sociais do Hemoam estão fora do ar durante o período eleitoral, em cumprimento à Lei 9.504/97.

———

Fonte: Agência Amazonas de Notícias

FOTO: Arquivo/Hemoam