COMEÇAREI O DIA DE HOJE PARABENIZANDO NOSSOS PROFESSORES E ALUNOS DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ.

Conquistamos resultados positivos no IDEB 2019/2021 com o 5° e o 10° lugar no Amazonas.

A subida nos índices não aconteciam desde o ano de 2005.

Educação avança, nossa cidade também, por isso mesmo, comemoremos juntos essa conquista especial!

Quando um trabalho melhora, o resultado aparece junto, simbora trabalhar meu povo!