Estádios do Governo do Estado recebem rodada de abertura do Campeonato Amazonense Sub-17

Competição conta com o apoio da Faar e tem número recorde de times participantes na edição deste ano

Os estádios Ismael Benigno, Carlos Zamith e Oswaldo Frota, administrados pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), receberam a rodada de abertura do Campeonato Amazonense Sub-17. A disputa estadual conta com o número recorde de 16 times participantes na edição deste ano. Em suas estreias no domingo (22/08), Manaus e São Raimundo empataram em 2 a 2, e o Tabosão venceu o Nacional por 3 a 2. Nesta segunda (23/08), o Fast bateu o Manauara por 2 a 1.

Organizada pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), o Amazonense Sub-17 conta com isenção, por parte do Governo do Amazonas, das taxas de utilização dos estádios da Colina, Zamith, Oswaldo Frota e Arena, conforme o Termo de Autorização Nº. 36/2021, somadas ao patrocínio destinado aos clubes amazonenses diretamente atingidos pela pandemia, como forma de fomento ao esporte estadual.

“Isentamos a FAF das taxas de aluguel dos estádios, junto ao patrocínio também dado aos clubes profissionais. Entendemos que esse é nosso papel para fomentar o desporto amazonense, desde a base ao alto rendimento”, afirmou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Os eventos esportivos realizados nas praças esportivas sob gestão da Fundação seguem as medidas estabelecidas pela Portaria nº 109/2021, que define critérios para retomada das competições, treinamentos esportivos e práticas esportivas no estado, contendo os procedimentos sanitários de combate à disseminação da Covid-19. O uso da máscara é obrigatório e os jogos ocorrem sem a presença de público.

Estádio Ismael Benigno – Atual campeão do Amazonense Sub-17, o time do São Raimundo começou melhor na partida diante do Manaus. E passou a controlar o jogo desde os primeiros minutos de bola rolando. Até que, aos 30 minutos do primeiro tempo, o atacante Thiago acertou um lindo chute de perna direita, de fora da área, e abriu o placar para o Tufão.

Após o intervalo, o Manaus voltou mais ligado para a segunda etapa e chegou ao empate com gol de Matheus. O Gavião do Norte cresceu na partida e virou o placar com Davi, de cabeça. Mas quando a vitória parecia encaminhada para o Esmeraldino, Matheus, camisa 8 do São Raimundo, igualou o placar com gol marcado no fim do segundo tempo.

Estádio Carlos Zamith – O jogo foi movimentado e por cinco vezes os jogadores balançaram as redes. Quem levou a melhor foi a equipe do Tabosão, que estreou na competição com vitória por 3 a 2 para cima do Nacional.

Estádio Oswaldo Frota – A primeira rodada do Campeonato Amazonense Sub-17 teve início na quinta-feira (19/08) com duas partidas realizadas no Estádio Oswaldo Frota, praça esportiva administrada pela Faar. O Santos Manaus venceu o Real Manaus por 2 a 0, e o Sul-América bateu o Rio Negro por 3 a 1.

Na sexta (20/08), o Tuna Luso não tomou conhecimento do Paramazonas e goleou por 6 a 0. No confronto seguinte, o Tarumã estreou com vitória por 4 a 2 diante do Arsenal.

Encerramento – Nesta segunda-feira (23/08), o Fast estreou com vitória diante do Manauara por 2 a 1. Vinícius marcou duas vezes para o Tricolor de Aço; o Robô descontou com Robinho.

A classificação atual do Campeonato Amazonense Sub-17 e a tabela dos próximos jogos podem ser acessadas em fafamazonas.com.br. Além da taça, o vencedor do Amazonense Sub-17 terá o direito de representar o Amazonas na Copa do Brasil Sub-17 do próximo ano.

FOTOS: Divulgação/Faar