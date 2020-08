“Essa história de que a Amazônia arde em fogo é uma mentira”, Diz Bolsonaro

Mesmo após alta no desmatamento da Amazônia este ano, o presidente jair bolsonaro afirmou nesta terça (11) que o Brasil é criticado de maneira injusta por outros países do mundo que possuem interesse na região.⠀



Bolsonaro disse que “é uma mentira essa história de que a Amazônia arde em fogo”. “Nós devemos combater isso com números verdadeiros. E é o que estamos fazendo”, afirmou o presidente durante a 2ª Cúpula Presidencial do Pacto de Letícia pela Amazônia, por videoconferência.⠀

⠀

Bolsonaro relembrou que, em julho, o Brasil apresentou redução de 28% no desmatamento em relação a 2019, mas não mencionou que os números totais indicam avanço de 34% no desmate. Os dados são do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), alvo de críticas do presidente no passado.⠀