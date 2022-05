Esposa de Cristiano Ronaldo posta fotos e revela nome da filha recém-nascida do casal

A esposa do craque do Manchester United Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, postou fotos e revelou o nome da filha recém-nascida do casal, que veio ao mundo no dia 18 de abril e que seria gêmea de um menino, que morreu no parto.

Em uma postagem nas redes sociais, a influencer chamou o bebê de ‘Bela Esmeralda’, revelando o nome da menina. Ela é a quinta filha de CR7 que também tem Cristiano Ronaldo Jr, os gêmeos Eva e Mateo e Alana Martina.

Cristiano já havia postado foto com a menina em suas redes sociais. No dia do nascimento da pequena Esmeralda ele compartilhou com seus seguidores a tristeza de perder um dos gêmeos. Naquele fim de semana, CR7 recebeu o apoio de torcedores em diversos estádios da Inglaterra e também nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio)