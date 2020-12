Espetáculo ‘A Caixa Mágica do Natal’ estreia com explosão de cores e alegria no Teatro Amazonas

Apesar de mudanças para prevenção à Covid-19, musical emocionou a plateia; agenda vai até o dia 23 de dezembro

Uma explosão de cores, alegria e aplausos marcou a estreia da nova temporada do premiado espetáculo “A Caixa Mágica do Natal”, no Teatro Amazonas, Largo de São Sebastião, neste domingo (06/12). O pano de boca do teatro deu lugar ao laço de um presente que, ao ser aberto, levou o público a uma viagem ao mundo encantado do Natal por meio de um musical repleto de efeitos especiais. As apresentações vão até o dia 23 de dezembro.

O musical conta a história de um menino chamado Cadu, órfão de mãe e que é cuidado pela avó. A mãe do garoto era apaixonada pelo Natal e deixou um baú, no qual uma caixa de presente mágica revela a duende Jujuba. Junto dela, a criança descobre um universo onde árvores falam, bonecos de neve cantam e o verdadeiro sentimento do Natal é apresentado para emocionar a plateia. O musical conta com intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), audiodescrição e receptivo para atender ao público de pessoas com deficiência.

O secretário de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, comemorou o sucesso da nova temporada, tendo em vista que a bilheteria da primeira semana se esgotou em pouco tempo.

“Hoje estreamos o espetáculo que fizemos ano passado da ‘Caixa Mágica do Natal’, justamente por todos os prêmios que recebeu no decorrer do ano, prêmios nacionais, e pelo fato de muita gente não ter conseguido assistir naquela ocasião. Para nós é uma alegria muito grande estarmos celebrando o Natal e a vida, com muita responsabilidade, respeitando todos os protocolos de segurança”, disse Apollo.

Mudanças – Para 2020, o Governo do Amazonas executou uma série de medidas de segurança para apresentar o musical, começando pela preparação dos atores que compõem o elenco, bem como toda a equipe técnica que produziu o espetáculo. Isso porque os ensaios tiveram uso de máscaras. As cenas também mudaram para garantir o distanciamento social, e a montagem do palco, sonorização e iluminação contou com uma equipe trabalhando em horários diferenciados.

O diretor cênico, Matheus Sabbá, analisa que o espetáculo foi redesenhado nesta segunda edição, mas ressalta que a emoção permanece durante os 80 minutos de musical.

“Essa pandemia trouxe para gente um grande desafio nesse processo, que foi o de readequar todas as cenas com o distanciamento. Isso em um espetáculo que fala de afeto, que tem muito abraço, que tem muito beijo, muito toque, e agora a gente não pode. Então a gente desenhou todas as cenas do espetáculo para que a gente respeite esse momento que estamos passando. Tenho certeza que as pessoas vão se emocionar da mesma forma”.

Reconhecimento – Em apenas um ano, “A Caixa Mágica do Natal” já ganhou grande reconhecimento através de três prêmios no 20º Prêmio Cenym de Teatro Nacional. A exibição trouxe para o Amazonas os títulos de Melhor Figurino, assinado pela artista Melissa Maia; Melhor Qualidade Técnica, de Alicio Oliveira e Tabbatha Melo; e Melhor Maquiagem, coordenada por Eugênio Lima.

“A importância do prêmio vem para reforçar a qualidade técnica que a gente já tem nas nossas produções, tanto no Festival de Ópera quanto no concerto de Natal e em outras coisas. Isso só reforça a qualidade técnica no nosso estado e principalmente na Central Técnica de Produção (CTP), que é onde tudo isso ganha forma, tanto figurino, como cenário, como tudo”, disse a figurinista Melissa Maia.

E é no figurino que a duende Jujuba, interpretada pela atriz Thiana Colares, encanta a plateia. Com seu vestido rosa coberto de lantejoulas, peruca e maquiagem impecáveis, ela conta que a vontade de estar no palco foi maior que o desafio de participar de um espetáculo que segue regras contra o coronavírus.

“A gente está vivendo um momento muito difícil, em que uns estão sentindo saudade, outros estão se confortando e outros comemorando a vida. A ‘Caixa Mágica’ é um resumo, para mim, que estou no palco. É um novo normal, mas que se faz necessário”.

Agendamento – A atração ficará em cartaz até o dia 23 de dezembro no Teatro Amazonas, com acesso gratuito. Devido à pandemia e às normas de segurança da Organização Mundial de Saúde (OMS), o teatro está funcionando com 50% da sua capacidade de público, ou seja, cerca de 300 pessoas. Por conta disso, quem desejar assistir à produção deve realizar um agendamento por meio do site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br), ou pelo site do Teatro Amazonas (www.teatroamazonas.com.br).

A Secretaria de Cultura adianta que, na quinta-feira (10/12), será liberado o agendamento virtual para as sessões do sábado (12/12), do domingo (13/12) e dos dias 15, 16, 17 e 18 de dezembro. No domingo (13/12) e no dia 19, a transmissão ocorrerá pelo Facebook e Youtube da Secretaria de Cultura e pela TV Encontro das Águas.

Programação de “A Caixa Mágica do Natal”

Dias 8, 9 e 10 de dezembro – 20h

Dia 12 – 11h e 20h

Dia 13 – 11h e 19h

Dias 15, 16, 17 e 18 – 20h

Dia 19 – 11h e 20h

Dia 20 – 11h e 19h

Dias 21, 22 e 23 – 20h

FOTOS: Michael Dantas