O retorno pode ser ousado, mas decisões foram tomadas e as escolas estaduais ja estão com seus estudantes em sala, seguindo todas as normas preconizadas pela FVS.

Loading...

O tempo perdido nunca será recuperado, porém pra frente se caminha, se for um erro, se corrige, mas nao podemos ficar esperando o novo ficar velho. A vida mudou e ks tempos também, portanto, álcool e gel, máscaras e muita vontade de estudar e aprender focado nos conteúdos aplicados.