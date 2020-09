ESCOLA RURAL DA ILHA DO TAMBAQUI ESTÁ PRONTA, E DEVE SER ENTREGUE PELA SEMED NOS PRÓXIMOS DIAS

A Comunidade da ILHA DO TAMBAQUI ganhou uma nova unidade escolar, resta apenas a SEMED fazer a entrega oficial para a comunidade escolar. A antiga unidade estava em péssimas condições de uso, após as cheias de 2014 com sua estrutura, bastante deteriorada.

Com recursos do FUNDEB a nova escola rural foi construída, agora melhor e ampliada, para atender os estudantes que moram próximos da escola. Com a paralisação do ano letivo em face a pandemia do COVID-19 a prefeitura de Humaitá está reconstruindo várias escolas no interior. Todas as escolas rurais estarão conectadas com a cidade através da internet, onde o sistema banda larga estiver em funcionamento.

Nossa educação municipal não ficou parada durante a suspensão das aulas, mesmo diante de uma crise nacional, os serviços continuaram sendo realizados. É importante acrescentar também que todos os alunos receberam e continuam recebendo os kits de merenda escolar individual, por estudantes. É notícia boa, é informação de verdade!

*BY ACRITICA DE HUMAITÁ*