Escola Pública da rede Estadual do Amazonas é selecionada na segunda edição do Programa Nacional de Alimentação Escolar, promovido pelo FNDE

A Escola Estadual Isaac Benayon Sabbá, administrada pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC-AM), foi uma das selecionadas, em todo o Brasil, na “Jornada de Educação Alimentar e Nutricional nas Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental dos Anos Iniciais”, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ligado ao Ministério da Educação.

As escolas que participaram da jornada são assistidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e chega à sua 2ª edição.

Localizada na rua Senador Cunha Melo, no bairro de São Jorge, Zona Oeste de Manaus, a escola Isaac Benayon cumpriu o cronograma de atividades com quatro temas proposto pelo regulamento em todas as etapas, se destacando na Jornada.

Sobre a Jornada

A Jornada consiste na seleção, divulgação e publicação das ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) executadas pelo coordenador da ação sob a supervisão do nutricionista do PNAE ou diretor da escola, e que atuam em escolas públicas de educação infantil (creche e pré-escola) e Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) em atividade.

Temas da Jornada EAN

O primeiro tema desenvolvido pela escola foi “Comida de verdade na escola”, seguido do “Promovendo a alimentação adequada e saudável no currículo escolar”. A terceira etapa do tema foi “Propaganda e publicidade de alimentos para o público infantil” e o quarto e último tema, “Envolvimento da família na alimentação escolar: vamos aprender juntos”, como critério para aprovação das etapas foi postado cada atividade realizada na plataforma do FNDE.

A responsável por coordenar o projeto selecionado e nutricionista da Coordenadoria Distrital de Educação 04 (CDE 4) da SEDUC-AM, Valéria Favacho, fala da participação na jornada e da realização do projeto nas escolas. “Esse é o primeiro ano que nossas escolas participaram na EAN. Nós desenvolvemos os temas com o objetivo de informar às crianças quais os alimentos saudáveis e não-saudáveis, quais os benefícios e doenças elas vão prevenir desde a infância, sabendo que é na infância que acontece a formação de bons hábitos alimentares”, explica Favacho.

Premiação da Jornada de EAN

A cada etapa cumprida no prazo foi liberado na plataforma, uma peça do selo de participação da jornada de EAN. Após a conclusão das quatro etapas, a escola participante recebia as quatro peças e completado o “Selo”, que se configura em um quebra-cabeça, resultou nas seguintes premiações:

● Selo da Jornada de EAN;

● Certificado de Menção Honrosa nominal para o nutricionista, diretor da escolar e o coordenador da Jornada;

● Kit com publicações sobre Alimentação Saudável;

● Divulgação da ação de EAN em publicação do FNDE produzida em formato digital, no ano de 2019.

“Tivemos três escolas que concluíram todas as etapas da jornada e foram aprovadas, e uma delas (Escola Isaac Benayon) foi selecionada como um dos melhores no terceiro tema, e com isso nossos relato vai ser publicado no livro da Jornada da Nutrição de 2019 a nível nacional”, explica Valéria. As outras duas escolas aprovadas foram, Escola Estadual Senador Flávio da Costa Brito e a Escola Estadual Santo Antônio.

Objetivo da Jornada

A Jornada de EAN tem o objetivo de incentivar o debate e a prática das ações de educação alimentar e nutricional no ambiente escolar e dar visibilidade àquelas já desenvolvidas nas escolas públicas de educação infantil e Ensino Fundamental dos anos iniciais.

Para a professora dos anos iniciais, 1º ao 5º ano, Marta Serrão, a conquista na jornada é o resultado de um trabalho em equipe. “Estou muito orgulhosa por nossa escola, por nosso Estado. Sinto-me feliz em ter participado dessa jornada, porque esse nosso projeto vem desde 2016. E como equipe e apoio que temos da gestão e os colegas na escola, nós conseguimos fazer um bom trabalho”, reafirma Marta.

Da Escola Estadual Isaac Benayon Sabbá

A gestora da escola, professora Regilene Rocha, destaca o trabalho desenvolvido na alimentação da merenda escolar. “Nós trabalhamos com o alunos sobre alimentação saudável dentro da sala de aula. Em seguida eles atuam como palestrantes e convidamos os pais para ouvirem dos próprios filhos a importância de uma alimentação saudável”, enfatiza a diretora.

São 38 anos de existência da escola atendendo alunos do 1º ao 5º ano de Ensino Fundamental, com aproximadamente 313 alunos de manhã e tarde, sendo referência em alimentação regionalizada na merenda escolar .



FOTOS: SALOMÃO JÚNIOR/SEDUC