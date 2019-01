Escola Padrao de Humaita, será a ‘nova escola’ agrícola

Em reunião com o deputado Luiz Castro (PV), na Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), na manhã de hoje (8), o deputado estadual Abdala Fraxe (Podemos), o vereador Antônio Carlos Totinha e a secretária de Educação de Humaitá, Raimunda Darcque de Souza, solicitaram a concessão temporária do prédio da Escola Estadual Marly Lobato Carvalho Nery, que está inativo, para os alunos da Escola Municipal José Cesário de Menezes (antiga Escola Agrícola do município).

Segundo o deputado, atualmente a escola municipal funciona em um prédio alugado e pequeno para atender os 450 alunos matriculados. “O prédio da escola estadual está inativo. Por isso, fizemos a solicitação ao deputado Luiz Castro que sinalizou positivamente à medida. Certamente a cessão do espaço, ainda que temporário, fará a diferença na vida desses alunos”, destacou Fraxe.

O vereador e secretária do município explicaram que o “empréstimo” do espaço da escola estadual deve durar apenas um ano e meio. Isso porque, segundo a secretária, esse é o tempo que a Prefeitura do município irá precisar para a construção de três escolas municipais novas, que já estão viabilizadas pelo recurso do Plano de Ações Articuladas do Governo Federal. As aulas no prédio cedido pela Seduc já começam neste ano letivo, previsto para o dia 15 de fevereiro.