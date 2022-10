Escola Luminova, do Grupo SEB, anuncia dez novas escolas no Norte e Nordeste

A Luminova, rede de escolas do Grupo SEB – Sistema Educacional Brasileiro-, anuncia a abertura de dez unidades no Norte e Nordeste do país. As franquias da marca foram adquiridas pelo grupo Nilton Lins, que já administrava duas universidades na capital do Amazonas e que agora passa a se destacar também na educação básica.

As primeiras duas escolas passam a receber matrículas neste mês na cidade de Manaus, no Amazonas, e em Fortaleza, no Ceará, e iniciam suas operações em janeiro de 2023. Já em Humaitá, também no Amazonas, as matrículas estarão disponíveis em breve. As demais serão implantadas até 2026 em municípios como Manacapuru (AM), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR) e Uberaba (MG).

Com as novas unidades, a Luminova passa então a contar com nove escolas em funcionamento e outras 11 vendidas, e segue com perspectivas de crescimento diante do faturamento de R$ 22,5 milhões apenas no ano passado, projetando comercializar outras 15 operações ainda este ano. “Nosso plano de expansão prevê o aumento da oferta de ensino básico em todos os estados brasileiros, dada a ausência de opções para as classes B e C”, explica Victor Hugo Santana, diretor geral da rede de escolas. “O nosso grande diferencial é que oferecemos inovação e qualidade aplicadas com alta tecnologia por um preço justo, por isso nos tornamos um ótimo atrativo para os pais que buscam por custo-benefício”, completa o executivo.

Sobre a Luminova

Com o objetivo de democratizar o acesso à educação de qualidade e promover o crescimento humano e ascensão social, a Luminova, rede de escolas do grupo SEB -Sistema Educacional Brasileiro- inaugurou no final de 2018 as primeiras unidades, em São Paulo e Sorocaba. Projetando expansão por meio de franquias e voltada para os públicos das classes B e C, que representam um contingente de cerca de 42 milhões de crianças e jovens em idade escolar, a Luminova achou um terreno fértil para investir, já que apenas 15% da rede privada atende tal fatia. A mensalidade low cost -de baixo custo-, é possível devido à alta eficiência na gestão escolar, que otimiza tempo, trabalho e estrutura física. Para saber mais, acesse o site através deste link.