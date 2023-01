Erros no churrasco que todos cometem: você também já deu bobeira?!

Os erros do churrasco

Quem não ama uma bom churrasco de quintal? Os aromas de fumaça flutuando no ar, os sabores ligeiramente torrados de sua comida, o relaxamento de cozinhar ao ar livre – mas tem certeza de que está fazendo certo? Embora grelhar possa parecer muito simples, existem várias maneiras de errar. Aqui estão os erros que você provavelmente está cometendo, ou pelo menos aqueles que definitivamente deve evitar.

Usar grelhas sujas

Antes mesmo de começarmos a falar sobre carne, você precisa se certificar de que sua churrasqueira está nas melhores condições. Uma das maneiras mais fáceis de bagunçar um churrasco é cozinhar com uma grelha suja. Gordura congelada, cinzas e poeira se acumulam rapidamente em uma grelha e nenhum deles parece muito bom para comer, não é?

A melhor maneira de manter uma churrasqueira limpa é limpá-la quando terminar de cozinhar e ela esfriar um pouco. Os óleos sairão muito mais facilmente neste ponto. Algumas coisas que são ótimas para esfregar grelhas são escovas, jornais e até metade de uma cebola crua na ponta de um garfo de carne longo (quando a grelha ainda está quente).

Esquecer de préaquecer a churrasqueira

É fácil esquecer a churrasqueira quando se está apressado a preparar a comida para o seu churrasco, mas nunca comece a assar antes de ter a oportunidade de aquecer a churrasqueira. Manter sua temperatura consistente e uniforme é importante não apenas para acertar os tempos de cozimento, mas também para garantir um bom sabor.

Acendedores de carvão como briquetes e fluidos podem conferir um sabor estranho à carne se ela for colocada na grelha muito cedo, então espere o máximo de tempo possível para deixar o carvão queimar – pelo menos 10 minutos. Se for uma churrasqueira a gás ou elétrica, espere que aqueça adequadamente. Ter uma grelha bem aquecida é a única maneira de obter aquelas lindas marcas grelhadas em sua carne e realmente melhorar o cozimento usando o calor direto em vez do calor radiante das chamas.

Temperar as carnes de mais ou de menos

Um bom churrasco não é nada sem um bom tempero ou marinada. Mas quando e como usar os molhos e temperos são questões complicadas. Nem todas as carnes se beneficiam de uma marinação longa outras ficam sem graça se não forem tempradas com antededência.

Quando forem marinadas ou com molho, o truque é escorrer o excesso da marinada antes de colocá-la na grelha e continuar regando em camadas finas de caldo à medida que o cozimento avança, acrescentando sabor sem queimar os açúcares presentes na maioria dos molhos. Se ainda não estiver bom o suficiente para você, pincele um pouco mais antes de servir.

Fonte: Receita Sem Fronteira