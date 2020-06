EROSÃO OCASIONADA PELO RIO MADEIRA, COMPROMETE ORLA EM HUMAITÁ

A vazão das águas, com a cheia do Rio Madeira, está provocando desmoronamento nas margens do rio, com banzeiros, que são os movimentos da correnteza. Nas Comunidade de São Migue e Santa Rosa, onde moram cerca de 40 famílias, o barranco cedeu e já derrubou árvores e postes de energia.

A Defesa Civil do município, precisa com urgência se deslocar até as áreas atingidas para orientar os moradores sobre os riscos pelos quais estão sujeitos caso não se afastem dos locais de perigo.

Nossa reportagem em recente passagem pelo local registrou imagens que atestam a veracidade dos fatos aqui descritos.

Nossa Orla Municipal também está apresentando erosão em sua parte inicial onde logo no primeiro ano de sua gestão o prefeito Herivaneo Seixas, já havia realizado um serviço de contenção da queda para recuperar e evitar maiores danos físicos no local.

Neste período de transição da cheia para a seca, é justamente o momento em que a natureza mostra sua força devastadora provocando a queda dos barrancos nas margens do Rio Madeira.

O prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas, visitou o local atingido hoje pela manhã para avaliar os serviços que serão efetuados na recuperação do local.

*”Nossa Orla vai receber toda atenção necessária, porque é um patrimônio público da maior importância para Humaitá, isso aqui é um cartão postal e como gestor do município não posso descuidar do que é nosso! Estou aqui com uma equipe de engenharia que está avaliando tudo o que iremos fazer para que, possamos alocar recursos junto com o governo do estado para o pronto restabelecimento desta parte atingida. Quanto a Comunidade de São Miguel, a escola foi desativada pela Defesa Civil, e uma nova unidade, foi licitada e a empresa ganhadora, já deverá iniciar os serviços ainda está semana”*. Garantiu o prefeito do povo.