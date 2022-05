Erika Schneider vai às lágrimas ao explicar motivo de fim de namoro com Bil Araújo

Erika Schneider não conseguiu segurar a emoção ao falar sobre o término de seu relacionamento com Bil Araújo.

A ex-integrante do reality show ‘A Fazenda’ usou as redes sociais neste domingo (8) para fazer um desabafo sobre o fim de seu relacionamento com o ex-BBB.

“Eu e Bil não estamos mais namorando. Não foi uma decisão que partiu de mim, partiu dele. Acho que cada um vive um momento da sua vida. Estou triste, estou mal, mas vai passar. Acredito muito em Deus, e espero que ele seja muito feliz, que Deus esteja com ele e o abençoe muito”, disse a estrela, visivelmente abalada.

A influencer aproveitou a ocasião para pedir um pouco de privacidade nesta fase desafiadora.

“Todo fim de relacionamento é difícil, mas no fim sempre fica tudo bem. Bil é uma pessoa incrível e merece muito ser feliz. Que Deus abençoe a ele e a toda a família. Espero que respeitem e entendam esse nosso momento. Obrigada pelo carinho de todos”, escreveu.