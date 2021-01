Equipes da Polícia Civil e Dioa realizam entrega de cilindros de oxigênio nos hospitais de Manaus e do interior

Neste domingo (17/01), por volta das 9h30, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), em conjunto com o Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), realizou a entrega de cilindros de oxigênio em unidades hospitalares de Manaus e do interior do Amazonas. O Dioa executou o trabalho por meio de helicóptero, que permitiu uma entrega mais rápida e segura aos hospitais mais distantes.

A delegada-geral da PC-AM, Emília Ferraz, enfatizou que as equipes estão empenhadas nas entregas dos cilindros de oxigênio, muitos oriundos de doações, que estão sendo entregues em caráter de urgência nas unidades hospitalares da capital e dos municípios do interior do Estado.

“A Polícia Civil está nas ruas, nossas equipes estão trabalhando incansavelmente para levar os insumos à população neste momento difícil, dentro de uma logística imediata, com o principal objetivo de salvar vidas. Estamos sempre atuando em prol da segurança e da vida do nosso povo”, destacou ela.

O delegado Rafael Montenegro, policial civil que atua no Dioa, explicou que a atuação da equipe é muito importante neste momento difícil, principalmente para realizar o transporte dos materiais com rapidez. “Estamos dando total apoio nessa logística, sobretudo nos municípios mais distantes que precisam de uma entrega mais célere”, explicou.

De acordo com a autoridade policial, os cilindros são levados por meio aéreo em quantidade menor, até que o restante seja levado por via terrestre, e isso ajuda bastante as unidades que estão em estado crítico. “No sábado (16) realizamos a entrega em Itacoatiara e hoje, em duas viagens de helicóptero, levamos seis cilindros de oxigênio e cinco respiradores ao município de Careiro Castanho, tudo em menos de 25 minutos”, informou Montenegro.

Fonte: Chumbo Grosso Manaus