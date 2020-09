EQUIPE HUMAITAENSE DE MASTERS DE FUTEBOL VIAJOU HOJE A MANAUS E PRESIDENTE FIGUEREDO

Nossa seleção máster de futebol viajou hoje (03.09) para Manaus e Presidente Figueiredo, onde disputarão partidas de futebol intermunicipal contra equipes adversárias, como o Masters de Presidente Figueiredo e a seleção dos Filhos de Humaitá que residem em Manaus.

Esse intercambio esportivo tem o apoio da prefeitura de Humaitá através da Secretaria de Esportes que ajudou na logística, para esta viagem até a capital do estado. *”Estamos indo a Manaus e Presidente Figueiredo, não somente jogar, mas também conhecer a terra das cachoeiras!”* Disse José Reinaldo, empresário e atleta.

*”A prefeitura do município tem investido bastante recursos com a manutenção das quadras cobertas, campos Society, Copa dos Rios, Inter bairros, Jogos Estudantis e viagens como esta da equipe máster, que partiu hoje com destino a Manaus e o município de Presidente Figueiredo”, disse o secretário executivo de esportes, professor Aloísio.

*”A troca de experiência através deste intercambio é muito importante para todos os atletas que participam destes eventos representado nosso município. Agradecemos a prefeitura e a secretaria de esportes que sempre nos apoiaram quando precisamos”*. Disse Antônio Malta.

*BY ACRITICA DE HUMAITÁ*