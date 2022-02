Equipe de Judô do Amazonas irá disputar competição nacional

Atletas irão representar o estado na Seletiva Nacional Gymnasiade, em Aracaju (SE)

Visando qualificar atletas amazonenses de judô para competições nacionais e internacionais, a Vila Olímpica de Manaus recebeu no sábado (12/02) a competição estadual classificatória para a Seletiva Nacional Gymnasiade 2022. O campeonato contou com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Alto Rendimento (Faar).

O evento, que teve a organização da Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade), recebeu 28 atletas das redes de ensino pública e privada para seletiva, mas apenas 14 foram classificados para a competição nacional, sendo seis do feminino e oito do masculino. Ainda restam duas vagas para categoria feminina, pois cada estado deve ter na fase nacional oito judocas de cada naipe, totalizando 16 atletas.

“Sabemos o quanto essas seletivas são importantes para os atletas e professores, e nós estaremos sempre apoiando as modalidades que irão representar o Amazonas em competições nacionais e internacionais. Queremos sempre nosso estado em primeiro lugar no pódio”, destaca Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Com a equipe formada, os atletas irão representar o Amazonas na Seletiva Nacional Gymnasiade, que acontece nos dias 21 a 24 de março, em Aracaju (SE). O presidente da Federação Amazonense de Judô (Fejama), sensei David Azevedo, ressalta que a federação está preparando um treinamento específico para os competidores, em busca de trazer bons resultados.

“Nós já estamos preparando um cronograma de treinamento oficial, junto com os treinadores, para essa equipe que vai para Aracaju. Vamos usar, além das academias, o dojô da Vila Olímpica para essa preparação, e esperamos trazer títulos para nosso estado”, comentou David Azevedo.



Confira a lista completa com os atletas classificados:

Feminino

-40kg – Maria Reis – Kaizen

-48kg – Thaina Sâmila – Kaizen

-52kg – Keyce Silva – La Salle

-57kg – Roberta Oliveira- Kaizen

-63kg – Ana Beatriz Santos – Kaizen

+70kg – Raissa Menezes – Acopajam

Masculino

-50kg – Walker Lasmar – Budokan

-55kg – Guilherme Queiroz- La Salle

-60kg – David Jonh – Shiai

-66kg – Gustavo Queiroz – La Salle

-73kg – Marx Brito – La Salle

-81kg – Gabriel Romano – Fort

-90 kg – Romualdo Maciel – Kaizen

+90kg – Victor Maximus – Fort

FOTOS: Divulgação/Faar