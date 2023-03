Nesta terça-feira (7), uma equipe da PRF no Amazonas, durante patrulhamento na BR-230, no município de Humaitá, abordou uma motocicleta que estava sem placa de identificação.

Durante a fiscalização, verificou-se que os elementos identificadores do veículo apresentam indícios de adulteração. Ao pesquisar nos sistemas policiais, constatou-se que o veículo possuía um registro de furto/roubo desde 2022, registrado na cidade de Porto Velho-RO.

