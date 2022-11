A Polícia Rodoviária Federal no Amazonas deu cumprimento a três mandados de prisão neste domingo (30), prendendo os foragidos da Justiça do estado do Amazonas durante atividade de fiscalização, um na BR 319 em Manaus e dois na BR 230 em Humaitá/AM.

