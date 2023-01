Equipe amazonense quer pódio das 1.000 Milhas de Interlagos

Paulo De’Carli, Paulo De’Carli Filho e Márcio Pavanely compõem a equipe amazonense Just Motors Racing que irá disputar as 1000 Milhas Chevrolet Absoluta, em Interlagos (SP), neste final de semana (21 e 22), em São Paulo.

Eles acreditam que têm tudo para subir ao pódio dentro de suas categorias, levando o Amazonas às primeiras colocações.

O otimismo para as 1000 Milhas vem de vários fatores. Eles afirmam que têm pilotos competitivos, estão com um carro que já venceu esta competição antes e passou por upgrade (Protótipo MRX Metalmoro), uma equipe técnica experiente e o apoio dos patrocinadores. “Nosso primeiro objetivo é terminar a competição porque certamente só ganha quem termina, mas o que queremos mesmo é estimular este esporte no Amazonas, que já teve um piloto como Antônio Pizzonia, que fez um papel importante em termos internacionais, inclusive”, ressalta Paulo De’Carli.

A Distribuidora Atem é uma das patrocinadoras da equipe amazonense, fortalecendo seu apoio ao esporte no Amazonas.

A superintendente de Marketing, Comunicação e ESG da Atem, Paula Vieira, destaca que a empresa valoriza o esporte e incentiva os amazonenses a superarem suas marcas. “Esta equipe de pilotos tem a intenção não apenas de vencer, que é o natural, mas também de deixar uma marca para o Amazonas ao incentivar as novas gerações a praticar o esporte”.

Os pilotos amazonenses estão treinando há mais de seis meses, envolvendo atividades físicas e simuladores de corrida, mas também participando de sessões com psicólogos. As 1000 Milhas de Interlagos, para eles, será apenas a estreia para voos maiores.

“Estamos objetivando algo mais ousado para o automobilismo brasileiro que é colocar uma equipe 100% brasileira em competições internacionais. Mecânicos, engenheiros, automóvel com desenvolvimento tecnológico brasileiro e se tudo der certo, pilotos brasileiros e amazonenses”, diz Paulo De’Carli.

Sobre a Atem

O Grupo Atem, com mais de 30 anos de fundação, é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial, construção naval e refino de petróleo, entre outras. O Grupo está presente em 13 estados do Brasil, possuindo, a Distribuidora, mais de 300 postos franqueados, 7 bases de distribuição ativa, 2 bases em construção e milhares de clientes ativos, além de capacidade de movimentação de 5 bilhões de litros de combustíveis por ano.

Equipe amazonense está em São Paulo desde o início da semana, nos treinos diários em Interlagos

O protótipo MRX Metalmoro é o carro que será utilizado na competição

Fotos: divulgação