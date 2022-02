Entra em exposição no Palácio da Justiça: A Beleza do Artesanato de Tohoku, Japão “Veja”

A mostra tem entrada gratuita e acontece de 17 de fevereiro a 8 de março

Objetos originais do artesanato japonês compõem a mostra “A Beleza do Artesanato de Tohoku, Japão”, que abre para visitação no Centro Cultural Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro), na próxima quinta-feira (17/02), a partir das 9h. A exposição itinerante é uma realização do Consulado-Geral do Japão em Manaus e da Fundação Japão, em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A entrada é gratuita, mediante agendamento.

Durante a abertura da exposição será entregue o Diploma de Honra ao Mérito do cônsul-geral do Japão em Manaus, Masahiro Ogino, ao secretário da pasta, Marcos Apolo Muniz, em nome do Centro Cultural Palácio da Justiça, que recebe a exposição.

Os visitantes da mostra poderão conferir artesanatos de diversos gêneros, como cerâmicas, arte em laca, tecelagem, arte em metal e artesanato em madeira e bambu. Além dos artesanatos tradicionais, dos utensílios e tecidos, a exposição apresenta obras criadas por artistas que, inspirados pela beleza do artesanato popular, refletem a cultura e o espírito de Tohoku.

Tohoku é uma região nordeste do Japão que se estende por uma longa distância, desde Hokkaido, ao norte, até Okinawa, no sul do Japão. A região é conhecida por seus vulcões e pela rica diversidade cultural.

Para o secretário Marcos Apolo, a cultura japonesa se mantém viva no Estado até as gerações atuais. Os japoneses, que chegaram ao Amazonas por volta de 1930, têm uma significativa comunidade, entre nascidos e descendentes – que vivem na região ainda hoje.

“É uma grande honra para nós da secretaria e para o Governo do Amazonas, a oportunidade de expor uma manifestação cultural tão rica do povo japonês, a oportunidade de mostrar ao nosso público com riqueza de detalhes a produção do artesanato Tohoku. O sucesso de público observado em outros Estados, como Paraná e o Distrito Federal, será repetido também no Amazonas, que tem uma influência tão significativa da cultura japonesa nos nossos costumes”, afirma o secretário.

Loading...

O cônsul-geral do Japão, Masahiro Ogino, enfatiza a parceria e o elo de amizade entre o Japão e o Brasil.

“O Brasil é um parceiro global estratégico para o Japão, que compartilha valores fundamentais, tais como os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito, por isso, existe a importância de aprofundar o entendimento mútuo com este grande país. Também Manaus é uma cidade importante para o Japão, já que a maior comunidade nipo-brasileira do noroeste do Brasil que, aproximadamente, conta com 30 mil descendentes de japoneses, está localizada aqui, além de muitas empresas japonesas estão se expandindo na Zona Franca de Manaus”, afirma Ogino.

O cônsul-geral do Japão cita o atual momento da pandemia. “Atualmente, tanto o Brasil quanto o Japão estão sofrendo com a pandemia de Covid-19. O governo do estado do Amazonas, a prefeitura municipal de Manaus e seus cidadãos estão lutando contra esta situação difícil sem pausar as suas atividades sociais. O Japão deseja ser um parceiro do Brasil e gostaríamos de exprimir nosso apoio e elo ao governo estadual e aos cidadãos que estão trabalhando arduamente”, declara o cônsul-geral.

Masahiro Ogino destaca que a exposição “A Beleza do Artesanato de Tohoku, Japão” foi organizada para marcar o 11º aniversário da catástrofe de Tohoku, atingida por um terremoto e um tsunami, em março de 2011.

“Em breve marcará os 11 anos, desde o grande terremoto do Leste do Japão. Tohoku, a principal região afetada pelo desastre, tem recebido apoio de todo o mundo, inclusive do Brasil e de Manaus, e está se recuperando gradativamente. Aproveitando esta oportunidade, queremos mostrar o encanto da região de Tohoku que está se restabelecendo”, cita o cônsul-geral do Japão.

Visitação – O Centro Cultural Palácio da Justiça funciona de quarta-feira a sábado, das 9h às 15h. A entrada é gratuita, mas é necessário agendamento no Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br). Nos espaços administrados pela Secretaria de Cultura, o uso de máscaras e a apresentação da carteira de vacinação com o ciclo de imunização completo são obrigatórios. A exposição acontece até o dia 8 de março.

FOTOS: Michael Dantas/ Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa