Entenda por que Alfonso Herrera é o único que não vai participar da reunião do RBD

O sonho dos fãs do RBD finalmente se tornou realidade. Após indícios de um possível retorno do grupo, os integrantes da formação original da banda mexicana compartilharam em suas contas nas redes sociais, nesta segunda-feira, a logo do grupo e um vídeo revelando o possível nome e a data do lançamento da turnê. Entretanto, a ausência de Alfonso Herrera no projeto gerou certa decepção entre os fãs.

Apesar de parte do público ficar surpresa com Poncho, como também é conhecido o artista, estar fora dos palcos, nos últimos anos ele já não participava dos encontros do grupo. Na live realizada em 26 de dezembro de 2020, por exemplo, ele e Dulce María não participaram. Além disso, o ator também não compareceu ao casamento de Maite Perroni e tampouco na última reunião do grupo, na casa de Anahí.

Desde o fim da banda, em 2008, que o artista afirmou que não gostaria de renovar o contrato com o RBD e preferia focar na atuação. Dito isso, ele deixou a carreira musical de lado e decidiu se dedicar integralmente às artes cênicas. Desde então, se destacou por seus trabalhos em Sense8, Rainha do Sul, Ozark e The Exorcist.

Vale lembrar que além das preferências profissionais, Alfonso teve algumas divergências com integrantes do grupo enquanto eles ainda trabalhavam juntos. No entanto, eles garantem que isso ficou no passado e o motivo para não se verem mais é apenas por conflitos de agendas.

Tour “Soy rebelde. Word”

Intitulada de “Soy rebelde. World”, o grupo retornará aos palcos depois de terem feito uma reunião entre eles para que houvesse uma possível turnê. Na publicação feita no perfil oficial da banda, é possível ver algumas cenas da novela e do reencontro dos cantores. Além do post, foi liberado um site com uma contagem de 31 dias com o anúncio: “Prepare sua gravata”.