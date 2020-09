ENGENHARIA DO EXÉRCITO APOIA NOS REPAROS DECORRENTES DO TEMPORAL EM HUMAITÁ, AM

Humaitá (AM) – No dia 10 de setembro de 2020, no contexto da Operação Amazônia, tropas do 5º Batalhão de Engenharia de Construção (5º BEC) apoiaram a empresa Amazonas Energia, com emprego de maquinário e pessoal, nos reparos que resultaram no restabelecimento da energia elétrica na cidade de Humaitá, AM.

A ação durou toda a madrugada, terminando por volta das 05h desta sexta,11, e foi decorrente de um forte temporal ocorrido na região. Fruto da tempestade, vários estragos foram registrados na região, tais como: queda de árvores , placas e 9 postes na BR 230, já próximo à cidade.

Na ação, foi empregada uma viatura munk e operadores na elevação dos novos postes, de modo que as equipes da empresa de energia realizassem sua fixação em substituição aos tombados. Além disso foi realizado o balizamento do trecho da BR-230, evitando-se qualquer tipo de acidente durante a madrugada.

Op Amazônia

A operação Amazônia é um grande adestramento militar sob coordenação do Comando Militar da Amazônia que na área da 17ª Brigada de Infantaria de Selva será realizado na região urbana e rural de Humaitá, AM, no período de 8 a 20 de setembro de 2020. além do adestramento militar, algumas ações serão realizadas no contexto da Operação, tais como: posto de bloqueio e controle de estradas (PBCE); posto de bloqueio e controle fluvial (PBC Flu); patrulhas fluvial a pé; ações cívico sociais (ACISO); reunião com líderes; e tiro de armas coletivos

Fonte: Comunicação Social / 17ª Bda Inf Sl