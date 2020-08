Enfermeira morre a caminho de trabalho em acidente entre carro e moto

Segundo o filho da vítima, o industriário Johnatan Silva dos Santos, a mãe saiu de casa por volta de 6h, para uma empresa no Distrito Industrial onde trabalha como enfermeira. No caminho para o trabalho, o acidente aconteceu.

De acordo com a 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o acidente aconteceu por volta de 6h30. Os policiais foram acionados por volta de 7h e, ao chegarem no local, encontraram o carro, a moto e o corpo da vítima ainda na via.

“Eu tava em casa. Eu estava até mesmo comendo o que ela trouxe pra mim de manhã cedo, quando foi comprar pão. Os vizinhos chegaram e me falaram que minha mãe tinha sofrido um acidente. Pensei que ela tinha sido socorrido ainda, mas depois vieram me falar que ela veio a óbito”, disse.

De acordo com o delegado plantonista do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Gustavo Cerqueira, o motorista do carro fugiu do local após o acidente. Apesar de ele ter fugido, o delegado informou que a polícia já tem a identificação dele.

O corpo da mulher foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado no 14º DIP, que investiga o caso para localizar o motorista do carro envolvido no acidente.