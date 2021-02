ENFERMAGEM SOIDÁRIA JÁ FUNCIONA 24HS NO AMAZONAS

Sensibilizados com a condição emocional dos profissionais da enfermagem, e também da população amazonense que vem enfrentando os desafios da segunda onda do coronavírus, o sistema Cofen/Corens reativou o projeto Enfermagem Solidária.

O serviço, que está disponível 24 horas por dia, conta com o apoio de profissionais voluntários que colaboram com a Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental do Cofen e vai garantir assistência psicológica online profissional à população do Amazonas.

Acesse o chat e fale conosco:

Www.cofen.gov.br

Você não está sozinho!