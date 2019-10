Energia mais barata no Amazonas, a partir de 1º de novembro

O anuncio desta boa notícia de hoje terça-feira (29/10) foi realizada após, decisão tomada, por unanimidade, pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em reunião pública ordinária. A redução de, em média, 5,96% da tarifa de energia no Amazonas, começa a vigorar em 1º de novembro.

O Amazonas, especialmente o interior, enfrenta uma grave situação nas áreas de geração e distribuição. São constantes os desligamentos e as interrupções”, disse o senador Eduardo Braga nesta manhã.

Novos percentuais – Para os consumidores conectados na Alta Tensão, a redução será de 6,40%.

“Esses são do setor produtivo.Portanto, poderão oferecer produtos mais baratos aos amazonenses”, destacou o diretor da Aneel e relator do processo que culminou no barateamento da conta, Sandoval Araújo Feitosa Neto.

Aos de Baixa Tensão, que representam a maioria, o abatimento deve alcançar 5,73%. “Fico bastante feliz que possamos dar publicidade a esse resultado para o Amazonas”, completou o diretor.

De acordo com informações prestadas pela concessionária no Estado, existem pouco mais de um milhão de unidades consumidoras de energia em território amazonense: 784 mil residenciais, 93 mil residenciais de baixa renda, 81 mil comerciais e industriais e 44 mil rurais.