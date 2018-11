Encontro de filho de Bolsonaro com Giuliani confirma previsão de Amazonino para segurança

O encontro do filho do presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), com o prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, nesta quarta-feira, pode confirmar uma declaração do governador do Amazonas, Amazonino Mendes, dada em agosto desse ano, de que o seu programa contra o crime no Estado, ia ser exemplo nacional.

Em sua rede social, Eduardo Bolsonaro informou que se encontrou com Giuliani e disse que sua experiência em ter salvo NY da criminalidade – cidade tida como caso perdido pelos americanos nos anos 90 – vai ao encontro “ao que pensamos para o Brasil: tolerância zero no combate ao crime”.

No momento em que Eduardo Bolsonaro se reunia com Rudolph Giuliani, em Nova York, os técnicos da Giuliane Security & Safety (GSS) visitavam municípios do Amazonas para realização do diagnóstico de segurança das fronteiras, como parte do contrato realizado por Amazonino Mendes, para um amplo programa de combate ao crime organizado no Estado, que foi criticado de forma eleitoreira por adversários políticos.

“O Amazonas vai ser exemplo nacional. É algo que está acontecendo silenciosamente, que é a consultoria internacional, que está trabalhando para que nós tenhamos o caminho certo, no combate à criminalidade. Na verdade nunca se fez um projeto técnico para se combater a criminalidade”, disse Amazonino, em agosto, em encontro político, em Manaus, como publicaram diversos sites de notícias de Manaus.

“O que nós queremos é que os nossos filhos, nós mesmos, daqui a cinco a seis anos, vivamos na cidade que ousou contratar a maior e melhor consultoria do mundo para combater a criminalidade. Esta é a verdade!”, afirmou Amazonino, que, agora, poderá ser lembrado também pelo seu espírito visionário.