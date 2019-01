ENCHENTE Prefeitura e Defesa Civil apresentam Plano de Contingência

Humaitá(AM) – Com a presença de representantes de diversas instituições presentes no município, a prefeitura de Humaitá e a Coordenação Municipal de Defesa Civil-COMDEC, apresentaram na manhã desta quarta-feira (30), o Plano de Contingência para Enfrentamento de Enchentes, prevendo possíveis danos causados pela enchente do rio Madeira nos próximos meses.



A reunião ocorreu no auditório da prefeitura, onde o secretário da Defesa Civil Elias Pereira fez um breve relato das ações de socorro na histórica enchente do ano de 2014 e detalhando as ações que serão necessárias para o socorro aos possíveis afetados na enchente de 2019.

O coordenador da COMDEC de Humaitá, José Eurípedes pediu o apoio das instituições nas ações de socorro, dentre elas, Polícia Militar, Exército Brasileiro, Marinha, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Ministério Público e Vigilância Sanitária.

Segundo a Secretaria de Proteção e Defesa Civil do Estado do Amazonas, “o rio Madeira apresenta cotas expressivamente altas para esse período, próximas à cota máxima registrada, que tem seu pico nos meses de março a abril”.

PREFEITO FALA

O prefeito de Humaitá Herivâneo Vieira de Oliveira, disse por meio de sua assessoria que o Poder Executivo Municipal está atento e monitorando diariamente o nível do rio Madeira, principalmente com o intuito de oferecer pronta resposta, juntamente com a Coordenadoria de Defesa Civil, tão logo seja necessário.

O prefeito colocou toda a estrutura da Prefeitura de Humaitá, à disposição da Coordenadoria de Defesa Civil, para as ações de resposta que se fizerem necessárias.

Elias Pereira.