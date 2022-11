Encerramento da ‘Amyipaguana’ tem shows gratuitos no Parque Rio Negro, neste domingo

A terceira edição da Mostra de Cultura Popular “Amyipaguana” termina neste domingo (27/11), a partir das 17h, no Parque Rio Negro, no São Raimundo, com diversas manifestações artísticas que ressaltam a importância dos diversos segmentos culturais do estado. Para o encerramento, o Amyipaguana leva ao Parque atrações simultâneas com a banda The Stone Ramos, Malungo Dudu, o Conjunto Indígena, Cocada Baré, Grupo de Reggae, Encontro de Violões e Percussão.

O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, reuniu ao longo de uma semana mais de 30 manifestações culturais com 80 artistas amazonenses, com oficinas e palestras.

A programação de encerramento também terá as apresentações dos grupos Maracatu Pedra Encantada, Tambor de Crioula, além da Bandinha e do Samba de Pandeiro e Viola, e da mostra de Hip-Hop e de Circo.

De acordo com o secretário executivo da pasta, Luiz Carlos Bonates, o projeto foi um sucesso que levou uma série de atividades culturais ao público, entre elas oficinas, palestras e manifestações artísticas no Largo.

“O ‘Amyipaguana’ foi um grande sucesso, conseguimos realizar essas oficinas e palestras gratuitas nos nossos espaços culturais, que serviram para dar visibilidade aos povos poucos conhecidos pela indústria, e que são da nossa terra”, afirma o secretário executivo.

FOTOS: Tácio Melo/Secom e Michael Dantas/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa