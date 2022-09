ENCERRAM AMANHÃ AS INSCRIÇÕES PARA EDITAIS PÚBLICOS DE PATROCÍNIO DO BANCO DA AMAZÔNIA

Encerram-se nesta sexta-feira, 16/09, as inscrições para os editais de Seleção Pública de Patrocínio e de Pautas 2023 do Banco da Amazônia (Basa). Os editais ficaram disponíveis por 45 dias no site do Banco e disponibilizam mais de R$3 milhões em apoio à cultura, arte, esporte, meio ambiente e projetos sociais.

De acordo com a Coordenação de Patrocínios e Gestão da Marca do Basa podem se inscrever pessoas físicas e jurídicas. A pessoa física deve ser brasileira nata ou naturalizada, maior de idade, legalmente documentada, com endereço fixo, residente na área de atuação do Banco da Amazônia. Já o proponente, pessoa jurídica deve ser com ou sem fins lucrativos legalmente documentados e o projeto a ser realizado deve ocorrer na região Amazônica.

“Os projetos inscritos devem apresentar uma vertente que favoreça a sustentabilidade da região Amazônica em suas áreas de atuação, seja no esporte ou na cultura. O candidato a ser patrocinado pelo Banco deve observar os critérios dispostos nos Editais, disponíveis no site institucional do Banco”, enfatizou o secretário executivo do Basa, Alcir Erse.

As inscrições são gratuitas. Para o edital de Pautas, as inscrições devem ser enviadas por e-mail para [email protected] Para o Edital de Seleção Pública de Patrocínios 2023, os interessados devem enviar seus projetos exclusivamente para o e-mail: [email protected]

Os resultados serão disponibilizados no site https://www.bancoamazonia.com.br/o-banco/patrocinio , com data prevista até o dia 30/11.