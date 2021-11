EMPRESÁRIOS E LOJISTAS ESTÃO ASSUSTADOS, APÓS AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM SUPERMERCADOS EM HUMAITÁ

Empresários e lojistas reagiram com indignação contrários com a forma com que a ação fiscal ocorreu na ultima sexta-feira (12/11) em Humaitá, em que, houve fechamento de um mercado varejista, e duas prisões de empresários de nossa cidade.

“Não somos bandidos para recebermos um tratamento severo durante expediente de trabalho, que causou constrangimento a nossa classe empresarial e deixou nossas famílias assustadas com as medidas adotadas pela fiscalizacão, não somos contra a cobrança fiscal, mas como ela foi aplicada, de forma excessiva”. Disse um empresário que preferiu não se identificar.

A CDL HUMAITÁ realizou uma grande reunião no Centro de Convenções M L CRENONEZ sobre os casos que tiveram grande repercursão negativa no meio empresarial entre os associados, que discordaram como foram aplicadas as fiscalizações dentro dos comércios abertos.

Loading...

O prefeito de Humaitá Dedei Lobo participou da reunião, a convite do CDL/HUMAITÁ.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ