EMPRESÁRIO DE LÁBREA, DISTRIBUI 500 CESTAS BÁSICAS EM VÉSPERA DO NATAL

Para comemorar o sucesso de suas empresas e o restabelecimento de sua saúde ao longo de 2018. O empresario Aurivaldo Moreira, mas conhecido na região sul do Amazonas como “Bode”, surpreendeu mais de 2500 pessoas, na véspera do natal em seu município onde distribuiu gratuitamente 500 cesta de alimentos diversos nas residencias dos moradores mais carentes, de forma inesperada.

O empresário Aurivaldo Moreira, o “Bode” é dono de várias empresas que vão desde serviços de terraplanagem e construção civil, postos de gasolina, empresas de navegação à Lojas de Móveis e Eletrodomésticos.

Segundo amigos e familiares o empresário é um homem simples, que fez fortuna trabalhando há vários anos desde muito jovem e sempre teve um coração do tamanho de sua cidade. Neste ano de 2018 foi bastante abençoado pois, atravessou e venceu um problema de saúde terrível, que o obrigavam a fazer hemodialise a cada dois dias. Com a graça de Deus conseguiu se operar e recuperar sua saúde novamente, que o levaram a agradecer ao povo labrense neste final de ano com a distribuição de 500 cestas básicas no valor de R$ 155,00 (Cento e cinquenta e cinco reais) cada uma.

Sem anunciar publicamente, o empresário carregou um caminhão baú de cestas básicas, e saiu distribuindo pessoalmente, surpreendendo famílias que não tinham praticamente nada para sua ceia natalina.

“Não sou e nunca fui político, tudo o que tenho foi conquistado com muitas noites sem dormir e durante dezenas de anos de serviço, que me fizeram sofrer com problemas de saúde graves, mas que pelas bênçãos de Deus consegui restabelecer e recuperar-la novamente. Então decidi agradecer desta forma a minha recuperação, fazendo o bem sem olhar a quem“. Finalizou o empresário.

Perguntamos ao empresário se o mesmo não sonha em ser prefeito em sua cidade, ele nos respondeu que não, mas não descartou a possibilidade disso vir a ocorrer. Ele nos disse ainda que, isso não deve partir do desejo dele, e sim do povo e de sua família, que já tem políticos que contribuem com sua cidade, encerrou dizendo que, sua ação não foi política e sim solidaria em agradecimento as bênçãos recebidas ao longo de 2018. Concluiu desejando vida longa a todos com um feliz 2019.

Texto: Chaguinha

ACRÍTICA DE HUMAITÁ