EMPRESÁRIO DE HUMAITÁ EVITOU O QUE PODERIA TER SIDO UMA TRAGÉDIA

O fato ocorreu na noite desta quarta-feira (06.01) quando um empresário que presta serviço de coleta de lixo no município atropelou uma motocicleta nas imediações do Posto desativado do IDARON cerca de 43km vindo de Porto Velho em direção a Humaitá.

O fato chamou atenção pelos danos materiais, uma vez que, a caminhonete do empresário passou por cima de uma motocicleta Honda que ficou em pedaços. O Motoqueiro não sofreu ferimentos graves, mas foi levado ao hospital de Porto Velho para atendimento médico.

Segundo informacoes colhidas no local, o motorista da caminhonete vinha para Humaitá quando observou um motoqueiro cruzando a pista que de forma inusitada caiu, rolando para a lateral da estrada, o empresário sem tempo hábil não evitou o choque, passando por cima da moto, sem atropelar o motociclista que supostamente poderia estar embriagado, já que caiu sozinho, segundo relatos do proprietário da caminhonete.

Os danos foram apenas materiais e o fato não passou de um grande susto. O motorista citou ainda que, ao sair do seu veículo assustado, saiu a procura do motociclista que poderia está morto.

O motoqueiro foi encontrado sentado na beira da estrada meio atordoado mas em bom estado físico ferido por arranhões devido a queda sofrida momentos antes do atropelamento da motocicleta.