EMPRESA ACUSADA DE LAVAGEM DE DINHEIRO, NA CÂMARA MUNICIPAL, VOLTA A “GANHAR LICITAÇÃO”

Muda – se a cabeça mas as maracutaias permanecem as mesmas. Os modos operandis de sempre continuam ocorrendo na casa de leis, quando não há punição e tudo fica numa boa.

Nosso Ministério Público descansa, se protegendo do COVID-19 mas as falcatruas no legislativo municipal trabalham de forma automatizada, agindo a seu bel prazer, sem fiscalização nenhuma.

A mágica é sempre a mesma, cartas convites, para empresas escolhidas, com a indicação garantida. e assim o show continua, na casa do povo, quem pensar em mudar o que já nasce pronto, corre o risco de enricar precocemente om o erário público!

Já tivemos vários exemplos na gestão do ex-presidente, e pelo visto, tudo vai continuar como era antes!

É SUSPEITA DE FRAUDES, É NOSSA CÂMARA MUNICIPAL NA BOCA DO POVO!

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ