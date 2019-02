Emendas de Josué Neto destinam recursos para educação em Eirunepé

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Josué Neto (PSD) destinou ao município de Eirunepé R$ 1 milhão em emendas impositivas para educação, infraestrutura e outras áreas. A cidade deve ser beneficiada ainda este ano, após o parlamentar apresentar ao Orçamento 2019 a proposta que foi aprovada ano passado pelo Parlamento Estadual.

No total foram destinadas ao município três emendas que preveem a aquisição de 2 picapes a diesel, 10 motocicletas, a cobertura do Ginásio Gilberto Mestrinho, a aquisição de 13 Sistemas de Abastecimento Simplificado de Água e melhorias na infraestrutura do sistema viário.

De acordo com Josué Neto, possibilitar o desenvolvimento das cidades no interior do Estado é garantir aos moradores qualidade de vida. “Nós sempre estivemos abertos para receber as demandas do nosso povo e quando temos oportunidade conferimos essas necessidades in loco e essa continuará sendo uma prática da nossa atividade parlamentar. As emendas que destinamos têm esse objetivo de atender os anseios da população”, disse.

As emendas impositivas foram criadas em outubro de 2016 e deram aos deputados autonomia para indicar a aplicação de recursos em ações na capital e interior do Estado com o objetivo de resolver problemas pontuais que muitas vezes não estavam no Orçamento do Governo. A iniciativa foi inspirada no Congresso Nacional.