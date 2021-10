Embarcação com combustível explode

Uma embarcação que transportava combustível para a Prefeitura de Chaves, no Marajó (PA), explodiu nesta sexta-feira (8), no porto de Igarapé Miri, localizado no próprio município. Por enquanto, há o registro de que cinco pessoas ficaram feridas, testemunhas afirmam que algumas vítimas tiveram queimaduras de alto grau.

Outras embarcações também foram atingidas pelas chamas. Por meio de fotos e de um vídeo que circulam nas redes sociais, é possível ver muita fumaça e fogo cobrindo ao menos três barcos – um grande e dois de pequenos portes.