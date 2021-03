Em visita à fábrica no PIM, Wilson Lima destaca que Estado trabalha para criar ambiente favorável a investimentos

Durante visita à fábrica da Samsung, no Distrito Industrial, nesta terça-feira (23/03), o governador Wilson Lima destacou que o Estado vem trabalhando para criar um ambiente favorável para atrair investimentos para o Polo Industrial de Manaus (PIM). Ele ressaltou que, em função do compromisso da indústria com os protocolos sanitários necessários no controle da pandemia da Covid-19, o Governo do Amazonas não precisou suspender as atividades do setor.

“Minha visita é para reforçar o compromisso que nós temos com empresas como essa, para que a gente continue trabalhando para criar esse ambiente favorável aos investidores, defendendo também os interesses da Zona Franca de Manaus”, declarou Wilson Lima.

O governador reforçou que o momento é de união entre o poder público e a iniciativa privada para recuperação da economia, principalmente com a desaceleração dos indicadores da pandemia e o avanço da imunização contra a Covid-19 no Amazonas, unidade da federação que lidera o ranking de aplicação de vacinas no país.

“Estamos aqui para seguir em frente, seguir trabalhando nesse momento de recuperação da atividade econômica aqui no estado do Amazonas, em razão da questão pandêmica. É um momento em que todos precisam estar unidos para que a gente possa superar isso, o mais rápido possível, e voltar à normalidade de nossas vidas”, reiterou.

Nesta terça-feira, Wilson Lima elogiou os procedimentos sanitários adotados pela indústria e voltou a defender que, além de assistência à saúde, o combate à pandemia não pode deixar de lado a economia, sobretudo a manutenção dos empregos.

“Aqui tem a garantia de que o funcionário estará usando máscara; está garantido o distanciamento social e o uso álcool em gel. Há uma assistência médica e o controle aqui é muito maior, do que se esse funcionário estivesse em casa. Ademais, nós precisamos fazer com que algumas atividades econômicas continuem para garantir a geração de emprego e renda para as famílias do Amazonas”, pontuou.

Ajuda solidária – Na visita, Wilson Lima agradeceu as doações feitas pela Samsung ao Estado para o enfrentamento da Covid-19 no Amazonas. Mais de 3 mil máscaras cirúrgicas, 300 máscaras F2 BMC, 50 termômetros, 500 tablets e cilindros de oxigênio foram repassados para o Estado pela multinacional.

A Samsung – A empresa fabrica nove produtos em uma área construída de mais de 118 mil metros quadrados. A Samsung se instalou em Manaus em 1995 produzindo aparelhos de TV. Hoje, fabrica, também, celulares, condicionadores de ar, tablets, smartwatches, fones bluetooth e outros.

FOTOS: Diego Peres/Secom