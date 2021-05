Em viagem a Borba, Wilson Lima acompanha obras do Centro de Convivência do Idoso na cidade

O governador Wilson Lima acompanhou, no sábado (29/05), o andamento das obras do Centro de Convivência do Idoso de Borba (a 149 quilômetros de Manaus). A construção está 50% concluída e o espaço tem previsão de inauguração para o segundo semestre deste ano.

O investimento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), é de R$ 1.585.698,15. A área de 629,45m² inclui uma academia ao ar livre, salas de administração, secretaria, lanchonete, vestiários, dois camarins, um palco, um auditório e mais seis salas para atividades diversas.

Ao visitar o município, Wilson Lima disse que em breve Borba será autossuficiente na produção de oxigênio, gás medicinal que tem sido fundamental neste momento de pandemia. O governador disse, também, que o Estado fará um estudo para implantação de uma unidade da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) em Borba.

“Visitamos o Centro de Convivência do Idoso, que está 50% concluído. Em agosto nós iremos retornar para ver a conclusão dessa obra que é importante para o município. Daqui a 30, 40 dias nós vamos enviar uma mini usina de oxigênio, para garantir que o hospital tenha autossuficiência na produção de oxigênio”, disse o governador.

Centro de Convivência – A obra recebeu serviços de limpeza do terreno, pavimentação, drenagem, reforço de estrutura, construção de muro, instalações sanitárias, elétricas e hidráulicas, dentre outras intervenções.

Os serviços estão sendo realizados simultaneamente no prédio principal do Centro de Convivência do Idoso e na quadra poliesportiva coberta. Os dois prédios serão interligados por uma passarela coberta.

O contrato contempla, ainda, a construção do estacionamento, com capacidade para 29 carros, 104 vagas para motocicletas e oito vagas para veículos de Portadores de Necessidades Especiais (PNEs).

Estrada do Mapiá – Além do Centro de Convivência, o Governo do Estado avança no projeto de obras para a Estrada do Mapiá, em Borba. O projeto está em revisão de orçamento, para, em seguida, ser enviado à licitação, no Centro de Serviços Compartilhado (CSC). A Estrada do Mapiá possui 23,73 quilômetros de extensão e receberá serviços do KM 3 até o Igarapé da Piába.

FOTOS: Arthur Castro / Secom