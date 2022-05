Em uma semana, SSP-AM registra mais de cem pessoas presas e 47 armas de fogos apreendidas em ações policiais

Balanço é resultado da força-tarefa anunciada pela SSP-AM em combate à criminalidade

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou, em Manaus, entre a segunda-feira (25/04) e o último domingo (1º/05), a apreensão de 47 armas de fogo, 17 quilos de drogas e a prisão de mais de 111 infratores. O balanço é resultado da força-tarefa anunciada pela SSP-AM em combate à criminalidade. As ações integradas ocorrem simultaneamente em todas as zonas de Manaus.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, o objetivo da força-tarefa é combater a criminalidade e garantir a segurança da população. As prisões foram feitas durante operações da Polícia Militar e Polícia Civil.

“As operações foram intensificadas para coibir crimes no estado. Estamos com força máxima nas ruas, Polícia Militar e Polícia Civil. Somente essa última semana, em Manaus e no interior, registramos a prisão de mais de cem pessoas, mandados de prisão, e também prisões em flagrante, além de apreensão de armas e entorpecentes”, disse.

O general ressalta, ainda, a importância da população em realizar a denúncia de crimes através do 181, o disque denúncia da SSP.

“Seguimos trabalhando diariamente para combater à criminalidade, e reforço a parceria com a comunidade, através do 181. A população é uma grande parceira para denunciar ações criminosas”, destacou.

Pronta-resposta

Entre a noite de sexta-feira (29/04) e a madrugada deste sábado (30/04), após registro de um ataque no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus, a SSP-AM registrou a prisão de três infratores e a apreensão de cinco armas de fogo, incluindo um fuzil. A pronta-resposta foi realizada por policiais militares da Força Tática, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Na ação, foi determinado o emprego da aeronave do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), que atuou de forma integrada com a polícia.

Disque-denúncia

A população pode denunciar por meio do disque-denúncia 181, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br.

(Fotos: Tarcísio Heden/SSP-AM)