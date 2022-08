Em Rondônia, PRF cumpre 3 (três) mandados de prisão em 6 (seis) horas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na última terça-feira, dia (09), executou 3 (três) mandados de prisão em apenas 6 (seis) horas de fiscalização (das 9h às 15h), ao longo da BR 364.

O primeiro registro deu-se às 9h, na cidade de Ouro Preto do Oeste, sendo executado contra um homem de 46 anos de idade, condenado pela prática do Crime de Associação Criminosa, pelo Tribunal de Justiça do Estado Rondônia.

A segunda ocorrência foi registrada às 11h, também na cidade de Ouro Preto do Oeste. Desta vez, nossas equipes policiais identificaram um homem de 49 anos de idade, condenado pela prática do Crime de Estupro de Vulnerável, pelo Tribunal de Justiça do Estado Rondônia.

E o terceiro registro foi às 15h, só que desta vez na cidade de Pimenta Bueno, em desfavor de um homem de 42 anos de idade, devedor de pensão alimentícia.

Tanto os criminosos quanto o devedor de pensão alimentícia foram encaminhados à Polícia Judiciária para o cumprimento das formalidades na execução do mandado.

Cumpre destacar que no Brasil, segundo consulta pública realizada no site do Conselho Nacional de Justiça, existem mais de 350 mil mandados de prisão em aberto.