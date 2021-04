Em reunião com Wilson Lima, presidente da LG Electronics fala da ampliação da produção em Manaus

Em julho, a empresa sul-coreana começa a produzir monitores e notebooks no PIM

O governador Wilson Lima recebeu o presidente da LG Electronics em Manaus, Young Seo, e demais representantes da companhia, nesta segunda-feira (19/04), na sede do Governo do Amazonas, zona oeste da capital. A partir de julho, a empresa sul-coreana começa a produzir monitores e notebooks no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Wilson Lima ressaltou a importância da LG Electronics para a economia do estado e o fortalecimento da Zona Franca de Manaus. Ele destacou a atuação do Governo durante a pandemia em relação ao funcionamento das indústrias.

“Sejam bem-vindos ao Amazonas. Estamos com uma expectativa muito grande com a vinda de vocês. Tivemos a preocupação de não fechar em nenhum momento a indústria, mesmo nos momentos mais difíceis da pandemia”, disse o governador no início do encontro.

Segundo Wilson Lima, os protocolos sanitários internos das empresas têm garantido a segurança dos colaboradores do PIM. Além disso, as companhias têm oferecido atendimento médico aos seus funcionários e, também, o rastreamento de casos suspeitos e confirmados para o controle da pandemia.

Segundo os representantes da LG, a vinda da produção de Taubaté (SP) para Manaus vai gerar mais de 250 novos empregos diretos. A LG Electronics vai ampliar a planta de operações na capital em mais de 12 mil metros quadrados.

O governador anunciou que o projeto para produção de monitores e notebooks será avaliado nos próximos dias pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam). O órgão colegiado é vinculado ao gabinete do governador do Estado.

A companhia sul-coreana está presente em 13 países. A partir de julho, a única planta da empresa no Brasil será em Manaus.

FOTOS: Diego Peres/Secom