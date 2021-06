EM QUEDA, O DOLAR COMERCIAL NÃO REFLETIU NOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS

No Brasil o comercio de forma geral não pensa duas vezes em aumentar os preços quando a moeda americana sobe. O mais incrível é que as velocidades de subida nunca correspondem com a de descida não é mesmo?

Somente em uma semana o dólar caiu algo em torno de 7% porém os combustíveis não diminuíram, na mesma projeção, uma vez que, a petrobras diz que acompanha os preços internacionais com a variação do dólar.

Loading...

A moeda caiu la fora mas aqui, a tarifa energética subiu 20% a carga de gás, mais 3% e por aí vai…

Estamos 👉👀