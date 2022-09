Em Porto Velho/RO, PRF identifica ouro transportado ilegalmente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na tarde desta última quinta-feira, dia (15), através dos policiais lotados no Comando Regional de Operações Especializadas do Norte (COE NORTE), realizando atividades de enfrentamento ao tráfico de ilícitos em região de fronteira e policiamento ostensivo na BR 319, próximo ao km 62, no município de Porto Velho, constatou um crime de usurpação de bem ou matéria prima da União, em transporte de ouro (58 g), realizado de maneira irregular por dois homens (32 e 53 anos de idade), que viajavam em um Toyota Corolla de cor preta.

Além do mineral, também foram encontrados sob posse dos criminosos, 450 munições de diversos calibres.

Todos os ilícitos identificados foram encaminhados à Polícia Federal. Os criminosos também foram conduzidos a Autoridade Policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.